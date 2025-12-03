Autismo e scuola un seminario per insegnare davvero l’inclusione

Guardare un alunno nello spettro autistico con lo sguardo davvero giusto significa mettere in discussione abitudini didattiche, linguaggi e relazioni. Un seminario universitario punta a guidare questo cambiamento interiore ed educativo, offrendo a futuri insegnanti ed educatori l'occasione di ripensare il proprio ruolo e di scegliere, ogni giorno, la strada dell'inclusione autentica.

