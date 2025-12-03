Autenticità di quartiere | perché il girarrosto rimane un punto fermo della tavola napoletana

Tradizione, profumi e quella magia quotidiana che non passa mai di moda. A Napoli ci sono riti che non cambiano mai. Uno di questi è il profumo del pollo arrosto che si diffonde per i vicoli la domenica mattina, quando le gastronomie si riempiono e le famiglie si preparano al pranzo più atteso della settimana. Il girarrosto non è solo un modo di cucinare: è un simbolo di quartiere, un punto d’incontro tra tradizione, convivialità e autentica cucina popolare. Da Girarrosto & Gastronomia La Lanterna, questa tradizione prende vita ogni giorno attraverso ricette semplici, ingredienti genuini e una cura artigianale che ormai appartiene a pochi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

