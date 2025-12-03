Attraversa la strada lontano dalle strisce pedonali investito da un’auto | morto 30enne

Milano, 3 dicembre 2025 – Un uomo di 30 anni è stato investito e ucciso da un'auto in via Lodovico il Moro all'altezza del civico 121 ieri poco prima delle 23. Dopo l'impatto è stato subito soccorso e trasportato al Policlinico ma è deceduto per le gravissime ferite riportate. Il mezzo proveniva dalla periferia e avanzava verso il centro, quando ha travolto l'uomo che stava attraversando a piedi lontano dagli attraversamenti pedonali, dal lato dei civici dispari a quello dei pari, in compagnia del cugino che è rimasto illeso. Incosciente e rianimato sul posto dagli operatori del 118, è stato accompagnato al Policlinico in condizioni critiche, dove è deceduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

