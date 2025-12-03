Attore debole e poco interessante | Quentin Tarantino critica la star di The Batman Paul Dano

Movieplayer.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cineasta californiano non ha apprezzato la performance dell'attore nel cult di Paul Thomas Anderson del 2007 Il petroliere. Attore molto apprezzato nei circuiti indie, Paul Dano vanta molti estimatori, ma Quentin Tarantino non appartiene alla schiera. Il regista ha bocciato sonoramente la sua performance ne Il petroliere di Paul Thomas Anderson definendolo "attore debole e poco interessante". Ospite del podcast di Bret Easton Ellis, mentre era impegnato a stilare la sua classifica dei 20 migliori film del XXI secolo, Tarantino si è soffermato su Il petroliere, monumentale cult di Paul Thomas Anderson, magnificandone i pregi e sottolineando un unico enorme difetto: Paul Dano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

