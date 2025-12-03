Attesa e meraviglia lo sguardo di Maria tra Avvento e Natale

Udinetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concerto "Attesa e meraviglia lo sguardo di Maria tra Avvento e Natale", martedì 9 dicembre ore 18.00 presso la sala lettura della biblioteca del Seminario di Udine (primo piano senza ascensore). Siate pronti ad essere avvolti dalla magia dei canti gregoriani tutti al femminile della "Schola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Attesa Meraviglia Sguardo Maria