Attesa e meraviglia lo sguardo di Maria tra Avvento e Natale
Concerto "Attesa e meraviglia lo sguardo di Maria tra Avvento e Natale", martedì 9 dicembre ore 18.00 presso la sala lettura della biblioteca del Seminario di Udine (primo piano senza ascensore). Siate pronti ad essere avvolti dalla magia dei canti gregoriani tutti al femminile della "Schola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondisci con queste news
L’attesa del Natale è fatta di emozioni, luci e meraviglia ogni giorno. Vivi con noi l’atmosfera di festa a Le Vele di Desenzano del Garda! - facebook.com Vai su Facebook