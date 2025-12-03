Attenti alle truffe l' elenco delle frodi più diffuse Ecco come difendersi

Il comune di Perugia, in collaborazione con la polizia locale, ha lanciato la campagna “Attenti alle truffe: difendersi è possibile” per prevenire e contrastare il crescente fenomeno delle frodi ai danni di persone anziane e fragili.Per aiutare la cittadinanza a riconoscere le situazioni di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it