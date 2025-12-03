Atreju tra politica e nazional-popolare | da Carlo Conti e Raoul Bova alla giudice del caso Albania tutti gli ospiti della festa di Fratelli d’Italia

Il cardinale e l’ex campione, Matteo Zuppi e Gigi Buffon. Il direttore di Sanremo e volto rassicurante della tv italiana, Carlo Conti. E ancora: la zia della domenica Mara Venier, Ezio Greggio, Raoul Bova (che dialogherà con Arianna Meloni e Francesca Barra dopo il caso del ricatto con le chat whatsapp), la giornalista Ilaria D'Amico (anche moglie di Buffon), la coppia della Zanzara Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Non solo una kermesse, politica per Fratelli d’Italia, ma un appuntamento nazional-popolare con una finestra sul mondo. La nuova edizione ‘monumentale’ di Atreju apre le porte del suo villaggio per 9 giorni, a Castel Sant'Angelo, da sabato 6 dicembre a domenica 14: 82 panel, 450 relatori tra cui 20 esponenti delle opposizioni e 77 giornalisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Atreju tra politica e nazional-popolare: da Carlo Conti e Raoul Bova alla giudice del caso Albania, tutti gli ospiti della festa di Fratelli d’Italia

