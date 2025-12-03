Atreju diventa un talk show istituzionale | Meloni archivia Colle Oppio e prova l’esame di maturità da partito di sistema

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025

FdI scopre le élite, le authority e perfino gli esperti: la fase due della destra punta a sembrare adulta, ma il cosplay istituzionale è rischioso Che tenera, questa nuova Fase Due di Fratelli d’Italia: la metamorfosi da falco di Colle Oppio a colomba istituzionale, con Atreju riciclato da fe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

