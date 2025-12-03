Atreju diventa un talk show istituzionale | Meloni archivia Colle Oppio e prova l’esame di maturità da partito di sistema
FdI scopre le élite, le authority e perfino gli esperti: la fase due della destra punta a sembrare adulta, ma il cosplay istituzionale è rischioso Che tenera, questa nuova Fase Due di Fratelli d’Italia: la metamorfosi da falco di Colle Oppio a colomba istituzionale, con Atreju riciclato da fe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#Atreju2025 Domenica 7 dicembre, alle 16:30 partecipo al dibattito in merito a #RomaCapitale, vi aspetto alla Sala Rosario Livatino ad Atreju ROMA DIVENTA CAPITALE Un confronto aperto e concreto su urbanistica, trasporto pubblico, emergenza abitat Vai su X
