Atreju 2025 al via sabato la kermesse di FdI | attesi Abu Mazen e tutti i leader dell’opposizione tranne Schlein

Dal 6 al 14 dicembre torna Atreju, che sceglie i Giardini di Castel Sant’Angelo per nove giorni di dibattiti e un’edizione “più lunga di sempre”, dice il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli. Oltre 400 ospiti e 81 dibattiti, con politica e tanto altro, dalle personalità internazionali, come il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen, al cardinal Matteo Maria Zuppi, al mondo di tv e spettacolo, con Mara Venier e Raoul Bova, e dello sport, come Gianluigi Buffon e i ct delle nazionali di pallavolo campioni del mondo, Fefè De Giorgi e Julio Velasco, che riceveranno entrambi il ‘premio Atreju’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atreju 2025, al via sabato la kermesse di FdI: attesi Abu Mazen e tutti i leader dell’opposizione tranne Schlein

