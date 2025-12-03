Atleta si perde durante la maratona il 18enne congelato e riportato in vita | Il cuore fermo per 90 minuti Il miracolo di Jiri Marzi

Era un sabato, e più precisamente il 27 settembre. Il giovane Jiri Marzi, di 18 anni, voleva passare una giornata in montagna, la sua passione, all'insegna dello sport. Così alle. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Atleta si perde durante la maratona, il 18enne congelato e riportato in vita: «Il cuore fermo per 90 minuti». Il miracolo di Jiri Marzi

