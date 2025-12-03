Negli ultimi anni in Italia l’ insicurezza alimentare è aumentata in modo preoccupante: nel 2024 quasi 3 milioni di famiglie (l’11% del totale), pari a circa 6 milioni di persone (il 9,9% della popolazione), non sono riuscite a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata. Un dato in aumento rispetto all’8,4% del 2023. Questo il quadro emerso dalla presentazione a Roma, alla Camera dei deputati, dell’ Atlante della fame in Italia, a cura dell’organizzazione ‘ Azione contro la fame ‘, con la collaborazione di ‘Percorsi di Secondo Welfare’ e l’Università degli studi di Milano. “ Oltre 4 milioni di famigli e mostrano segnali di deprivazione alimentare e quasi 3 milioni non riescono ad accedere, con continuità, a un pasto adeguato dal punto di vista nutrizionale “, è stato sottolineato nel corso della presentazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Atlante della fame in Italia, 6 milioni non riescono a permettersi un’alimentazione sana: “Misure del governo? Insufficienti dopo la cancellazione del Reddito”