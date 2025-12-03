Atalanta travolgente | il Genoa si arrende e Palladino vola ai quarti contro la Juventus

La Coppa Italia, talvolta, rivela sorprese. Non stavolta. L’Atalanta di Raffaele Palladino conferma la sua marcia crescente e schianta il Genoa con una naturalezza che racconta più di mille statistiche. È il terzo successo consecutivo dell’allenatore campano, il primo nella competizione, e vale un quarto di finale che profuma di grande sfida: la Juventus di Luciano Spalletti, già qualificata dopo aver superato l’Udinese. Il pomeriggio di Bergamo, però, ha avuto una sola voce. E portava i colori nerazzurri. Il colpo di Djimsiti e una partita già segnata. Il match si apre con un presagio ben preciso, quando Mario Pasalic sfiora il vantaggio con il suo classico “terzo tempo”, stampando una traversa che manda un segnale chiaro sulla piega dell’incontro. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Atalanta travolgente: il Genoa si arrende e Palladino vola ai quarti contro la Juventus

