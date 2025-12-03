Atalanta oggi il Genoa in Coppa Italia Rientra Scalvini
CALCIO. A Bergamo gli ottavi di finale, in gara secca. Assente Zappacosta per una sindrome influenzale. Chi vince affronta la Juventus. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Frattesi primo nome per il Napoli. L'Inter parte da una richiesta di 40M€. Il club nerazzurro per sopperire al vuoto dietro Dumfries punta tutto su Palestra dell'Atalanta, oggi in prestito al Cagliari. @Corriere Vai su X
(️Marina Belotti) Atalanta-Genoa oggi alle 13 (in chiaro su Italia 1): perché è una possibile via alternativa per arrivare comunque in Europa Vai su Facebook
