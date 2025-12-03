Atalanta Juve Coppa Italia | sarà la Dea l’avversaria dei bianconeri ai quarti dopo il 4-0 al Genoa! Si giocherà a Bergamo ecco quando

Atalanta Juve Coppa Italia: ecco dei bianconeri ai quarti di finale dopo il 4-0 al Genoa! Si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo, quando. L’ Atalanta non sbaglia l’appuntamento con la Coppa Italia e stacca il pass per i quarti di finale con una prova di forza e autorità. Al Gewiss Stadium, la squadra guidata da Raffaele Palladino supera il Genoa con un netto 4-0, dominando un incontro segnato dalla qualità dei singoli nerazzurri e dall’inferiorità numerica dei liguri. Ora per i bergamaschi si apre la strada verso una sfida affascinante: ai quarti troveranno la Juve. Djimsiti sblocca, il Genoa resta in dieci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Coppa Italia: sarà la Dea l’avversaria dei bianconeri ai quarti dopo il 4-0 al Genoa! Si giocherà a Bergamo, ecco quando

