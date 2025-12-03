Atalanta inizia l’avventura in Coppa Italia a un orario insulso | con il Genoa ampio turnover

Bergamo. Pieno pomeriggio di un giorno settimanale. Orario in cui i turni di lavoro sono nel pieno, in cui spesso numerosi bambini sono ancora a scuola. Insomma, anche per questa stagione la fantasia della Lega Serie A, che determina gli orari delle partite di calcio compresa la Coppa Italia, a volte va ben oltre quella che è la realtà di chi poi il calcio lo vive allo stadio: la gente. Non ci sarebbe dunque da stupirsi se ad Atalanta-Genoa, partita che si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 15:00 (unica del programma degli ottavi a questo orario), la New Balance Arena non dovesse essere gremita come è d’abitudine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it