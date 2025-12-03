Atalanta-Genoa le formazioni ufficiali | turnover ridotto per Palladino torna Kolasinac titolare

Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-3): Sportiello; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Kamaldeen. All. Palladino A disp. Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Scalvini, Ahanor, Bernasconi, Musah, Brescianini, Ederson, Samardzic, Maldini, Lookman, Krstovic. Genoa (3-5-2): Siegrist; Norton-Cuffy, Otoa, Vasquez; Ellertson, Frendrup, Stanciu, Masini, Carboni; Ekhator, Fini. All. De Rossi A disp. Leali, Sommariva, Ostigard, Marcandalli, Martin, Thorsby, Onana, Cuenca, Venturino, Messias, Vitinha, Colombo, Ekuban. Turnover preannunciato ed effettuato, ma non in maniera massiccia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche questi approfondimenti

Atalanta - Genoa. Alle 15 di un giorno feriale. Senza rispetto per chi lavora, per chi sostiene, per chi fa sacrifici per la maglia e la città. Ci avete rotto il Calcio. Maledetti. - facebook.com Vai su Facebook

#Calcio #CoppaItalia Con un autogol di Palma e un rigore di Locatelli, la #Juventus batte 2-0 l'Udinese e accede ai quarti. La sua prossima sfidante si decide oggi in Atalanta-Genoa, in campo alle 15. Poi alle 18 c'è Napoli-Cagliari e alle 21 si gioca Inter-Ve Vai su X

Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali: Ekhator al centro del tridente, Dea coi titolarissimi - Queste le formazioni ufficiali della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Genoa: ATALANTA (3- Come scrive tuttomercatoweb.com

Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali: Ekhator con Carboni dal 1', Dea coi titolarissimi - Palladino coi titolarissimi o quasi, più turnover per De Rossi: queste le scelte dei due tecnici per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Segnala tuttomercatoweb.com

Coppa Italia, Atalanta-Genoa: le formazioni ufficiali. La vincente tra i nerazzurri e i rossoblù affronterà la Juventus ai quarti - Alle 15 ci sarà la sfida di Coppa Italia tra l'Atalanta e il Genoa valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Scrive tuttojuve.com

Atalanta-Genoa: diretta live e risultato in tempo reale - Genoa di Mercoledì 3 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net

Formazioni ufficiali Atalanta Genoa, le scelte dei due tecnici per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia - Formazioni ufficiali Atalanta Genoa, le scelte dei tecnici per l’ottavo di finale di Coppa Italia che andrà in scena alla New Balance Arena alle 15 Si apre la seconda giornata degli ottavi di finale d ... Da calcionews24.com

Le formazioni ufficiali: De Rossi col tridente, cambio di modulo - Le formazioni ufficiali, dopo tante discussioni su quali sarebbero state le scelte da ambo le parti, per Atalanta- Da calcioatalanta.it