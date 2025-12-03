Atalanta-Genoa le formazioni ufficiali | turnover ridotto per Palladino torna Kolasinac titolare

Bergamonews.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-3): Sportiello; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Kamaldeen. All. Palladino A disp. Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Scalvini, Ahanor, Bernasconi, Musah, Brescianini, Ederson, Samardzic, Maldini, Lookman, Krstovic. Genoa (3-5-2): Siegrist; Norton-Cuffy, Otoa, Vasquez; Ellertson, Frendrup, Stanciu, Masini, Carboni; Ekhator, Fini. All. De Rossi A disp. Leali, Sommariva, Ostigard, Marcandalli, Martin, Thorsby, Onana, Cuenca, Venturino, Messias, Vitinha, Colombo, Ekuban.   Turnover preannunciato ed effettuato, ma non in maniera massiccia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

atalanta genoa formazioni ufficialiAtalanta-Genoa, le formazioni ufficiali: Ekhator al centro del tridente, Dea coi titolarissimi - Queste le formazioni ufficiali della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Genoa: ATALANTA (3- Come scrive tuttomercatoweb.com

atalanta genoa formazioni ufficialiAtalanta-Genoa, le formazioni ufficiali: Ekhator con Carboni dal 1', Dea coi titolarissimi - Palladino coi titolarissimi o quasi, più turnover per De Rossi: queste le scelte dei due tecnici per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Segnala tuttomercatoweb.com

atalanta genoa formazioni ufficialiCoppa Italia, Atalanta-Genoa: le formazioni ufficiali. La vincente tra i nerazzurri e i rossoblù affronterà la Juventus ai quarti - Alle 15 ci sarà la sfida di Coppa Italia tra l'Atalanta e il Genoa valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Scrive tuttojuve.com

atalanta genoa formazioni ufficialiAtalanta-Genoa: diretta live e risultato in tempo reale - Genoa di Mercoledì 3 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net

atalanta genoa formazioni ufficialiFormazioni ufficiali Atalanta Genoa, le scelte dei due tecnici per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia - Formazioni ufficiali Atalanta Genoa, le scelte dei tecnici per l’ottavo di finale di Coppa Italia che andrà in scena alla New Balance Arena alle 15 Si apre la seconda giornata degli ottavi di finale d ... Da calcionews24.com

atalanta genoa formazioni ufficialiLe formazioni ufficiali: De Rossi col tridente, cambio di modulo - Le formazioni ufficiali, dopo tante discussioni su quali sarebbero state le scelte da ambo le parti, per Atalanta- Da calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Genoa Formazioni Ufficiali