Atalanta-Genoa 4-0 Palladino cala il poker e raggiunge la Juve ai quarti

Periodicodaily.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'Atalanta conquista i quarti di finale della Coppa Italia battendo a Bergamo il Genoa 4-0. Oggi, mercoledì 3 dicembre, a decidere sono stati i gol di Djimsiti nel primo tempo e di De Roon, Pasalic e Ahanor nella ripresa. Nel prossimo turno la Dea ospiterà in casa la Juventus, già qualificata dopo la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

