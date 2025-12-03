Atalanta-Genoa 4-0 Palladino cala il poker e raggiunge la Juve ai quarti
(Adnkronos) – L'Atalanta conquista i quarti di finale della Coppa Italia battendo a Bergamo il Genoa 4-0. Oggi, mercoledì 3 dicembre, a decidere sono stati i gol di Djimsiti nel primo tempo e di De Roon, Pasalic e Ahanor nella ripresa. Nel prossimo turno la Dea ospiterà in casa la Juventus, già qualificata dopo la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
