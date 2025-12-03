Rimborsi fino a 10 euro e indennizzi per ritardi: ATAC dovrà migliorare il servizio e potenziare personale e informazioni per gli utenti. L’ Antitrust ha stabilito che gli abbonati annuali Metrebus avranno diritto a rimborsi fino a 10 euro ciascuno, a fronte delle carenze nel trasporto pubblico locale a Roma tra il 2021 e il 2023, sia su mezzi di superficie che in metropolitana. Ogni abbonato riceverà: 5 euro se l’abbonamento è stato valido almeno un giorno nel 2024.. 5 euro aggiuntivi se l’abbonamento era attivo anche tra il 2021 e il 2023.. Inoltre, tramite l’app ATAC sarà possibile ottenere ristori per ritardi superiori a 15 minuti, pari a 0,50 euro per corsa, accreditati su un borsellino elettronico utilizzabile per acquistare titoli di viaggio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - ATAC, rimborsi per gli abbonati Metrebus: oltre 3 milioni di euro complessivi