Atac 3 milioni in rimborsi | fino a 10 euro agli abbonati annuali metrebus
Roma, 3 dicembre 2025 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni il procedimento avviato lo scorso febbraio nei confronti di Atac S.p.A. per violazione dell’art. 20 del Codice del consumo. In avvio alla società era stato contestato di avere sistematicamente disatteso, tra il 2021 e il 2023, gli obiettivi di qualità e quantità del servizio di trasporto pubblico locale, di superficie e in metropolitana, erogato a Roma, senza adottare misure per colmare le carenze nella regolarità e senza riconoscere agli utenti un adeguamento delle tariffe o ristori per i disagi arrecati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ritardi nelle corse Atac, rimborsi per oltre 3 milioni di euro agli abbonati annuali Metrebus ift.tt/AXYe1nv Vai su X
Metrebus, rimborsi per 3 milioni. Per ogni ritardo di 15' da Atac 50 centesimi - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti a Roma, rimborsi per oltre 3 milioni agli abbonati annuali Metrebus - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni il procedimento avviato lo scorso febbraio nei confronti ... Da adnkronos.com
Antitrust, rimborsi agli abbonati Metrebus per tre milioni, e 50 centesimi da Atac per ogni ritardo di 15 minuti: ecco come - Gli abbonati annuali Metrebus potranno avere rimborsi complessivi per oltre 3 milioni di euro e ristori per ritardi di oltre 15 minuti. Lo riporta msn.com
Atac, l’Antitrust ordina rimborsi per oltre 3 milioni agli abbonati Metrebus: ecco quanto spetta e a chi - Ritardi e disservizi all'ordine del giorno: l'Antitrust ha deciso che Atac deve rimborsare i propri abbonati. Come scrive msn.com
Atac, come ottenere rimborsi via app per gli abbonamenti Metrebus a Roma in caso di ritardo. L’Antitrust impone oltre 3 milioni di euro di indennizzi - L'Agcm ha ottenuto che gli abbonati annuali a Metrebus abbiano diritto a un rimborso da parte di Atac. Segnala startupitalia.eu
Ritardi nelle corse Atac, rimborsi per oltre 3 milioni di euro agli abbonati annuali Metrebus - Si è concluso il procedimento avviato dall'Agcm nei confronti della municipalizzata dei trasporti accusata di non aver centrato gli obiettivi di performance fissati nei contratti ... romatoday.it scrive
Atac: Antitrust, agli abbonati annuali Metrebus rimborsi per oltre 3 milioni - E nuovo sistema di ristori per ritardi di oltre 15 minuti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Come scrive ilsole24ore.com