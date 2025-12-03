Aste ok al GUP la prima udienza | il destino degli imputati rimandato al 2026

Avellinotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, dinanzi al Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Napoli, Chiara Bardi, ha avuto luogo la prima udienza relativa alla richiesta di rinvio a giudizio per otto imputati e una società coinvolti nell'inchiesta Aste Ok. La Procura Antimafia ha formalizzato la richiesta, aprendo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

aste ok al gup la prima udienza il destino degli imputati rimandato al 2026

© Avellinotoday.it - Aste ok, al GUP la prima udienza: il destino degli imputati rimandato al 2026

Altre letture consigliate

Processo Aste ok, Formisano dai domiciliari al carcere - 39enne, ingegnere di Serino, imputato nel processo Aste Ok per aver condizionato, secondo l'accusa, ... Segnala ilmattino.it

Aste Ok: udienza preliminare rinviata per astensione della Camera Penale - di Paola Iandolo Aste Ok, rinviata l'udienza preliminare prevista stamane davanti al gup di Napoli per otto ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aste Ok Gup Prima