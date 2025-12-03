Assolto un 25enne che staccò dito a poliziotta Siulp | Assurdo

Ilgiornale.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato assolto un 25enne, originario del Gambia, che a febbraio ha staccato a morsi una falange a una poliziotta del commissariato di San Benedetto del Tronto. Lo ha deciso il tribunale di Ascoli Piceno. Ecco le parole del segretario del Siulp nazionale, Felice Romano: "Vorrei ricordare che questo ragazzo era stato trovato senza biglietto sul treno e, portato al Commissariato, aveva aggredito 3 agenti. La lesione permanente causata alla collega aveva richiesto un intervento chirurgico. Risultato: assolto perché considerato incapace di intendere e di volere. E questo sebbene nei precedenti fatti che lo avevano visto all'attenzione della giustizia non aveva palesato alcun problema di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

