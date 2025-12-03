Assolto il ginecologo Viale | Le sue condotte inevitabili

Era stato accusato da diverse pazienti di violenza sessuale durante le visite ginecologiche. Ma per Silvio Viale, ginecologo di 68 anni e politico radicale di lungo corso a Torino, è arrivata ieri l'assoluzione perché «il fatto non costituisce reato». A far partire l'inchiesta nel dicembre 2023 era stata la denuncia di una paziente, alla quale se ne aggiunsero altre cinque. Alla fine i pm si ritrovarono a indagare su dieci vicende, per sei delle quali chiesero direttamente l'archiviazione (quattro donne si sono opposte). Al processo hanno proposto la condanna a un anno e quattro mesi per tre casi, ritirando l'accusa per il quarto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Assolto il ginecologo Viale: "Le sue condotte inevitabili"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fu accusato di violenza sessuale dalle pazienti: assolto Silvio Viale, medico e consigliere comunale a Torino Il gup ha stabilito che il fatto non costituisce reato. La procura aveva chiesto un anno e quattro mesi Il ginecologo Silvio Viale, consigliere comunale a - facebook.com Vai su Facebook

Silvio Viale è stato assolto: non molestò pazienti. Ilcaso del ginecologo e consigliere comunale di +E conferma come le presunte violenze sessuali si prestino a letture differenti Vai su X

Il ginecologo torinese Silvio Viale è stato assolto dalle accuse di molestie sessuali su alcune pazienti - Il ginecologo Silvio Viale è stato assolto in primo grado dal tribunale di Torino dalle accuse di molestie sessuali ricevute da alcune ex pazienti, perché «il fatto non costituisce reato». Scrive ilpost.it

Silvio Viale assolto a Torino dalle accuse di violenza sessuale: a denunciare il ginecologo e politico erano state 4 pazienti - Questa era un’imputazione nei confronti del ginecologo, della categoria e della visita ginecologic ... Come scrive msn.com

Il ginecologo e politico Silvio Viale assolto dalle accuse di molestie sessuali: “Il fatto non costituisce reato” - Il medico ginecologo e consigliere comunale di Torino era accusato di violenza sessuale verso quattro pazienti ... ilfattoquotidiano.it scrive

Torino, il consigliere Silvio Viale assolto dalle accuse di violenza sessuale - L’uomo, consigliere comunale del capoluogo piemontese e ginecologo di professione, era accusato di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Lo riporta tg24.sky.it

Silvio Viale: assolto dalle accuse di molestie sui pazienti - Silvio Viale, ginecologo e politico di rilievo, è stato recentemente assolto dalle accuse di molestie. notizie.it scrive

Viale: “Sono un medico non un molestatore così mi hanno assolto” - Questa era un’accusa nei confronti del ginecologo e della ginecologia». Da torino.repubblica.it