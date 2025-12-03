Assolto il ginecologo Viale | Le sue condotte inevitabili

Era stato accusato da diverse pazienti di violenza sessuale durante le visite ginecologiche. Ma per Silvio Viale, ginecologo di 68 anni e politico radicale di lungo corso a Torino, è arrivata ieri l'assoluzione perché «il fatto non costituisce reato». A far partire l'inchiesta nel dicembre 2023 era stata la denuncia di una paziente, alla quale se ne aggiunsero altre cinque. Alla fine i pm si ritrovarono a indagare su dieci vicende, per sei delle quali chiesero direttamente l'archiviazione (quattro donne si sono opposte). Al processo hanno proposto la condanna a un anno e quattro mesi per tre casi, ritirando l'accusa per il quarto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

