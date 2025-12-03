Assistenza psico-oncologica Il nuovo progetto lanciato da Ant
Una psicologa specializzata in psico-oncologia sarà a disposizione dei cittadini affetti da tumore e dei loro familiari, dal momento della diagnosi fino al fine vita e all’eventuale elaborazione del lutto. E’ il progetto che la Fondazione Ant porta in provincia di Pisa per sostenere non solo i pazienti ma anche i loro caregivers e lo farà direttamente a domicilio, ma anche nella sede di via Garibaldi 33 messa disposizione di Ant dalla Caritas. "Abbiamo investito 35 mila euro in tre anni in questo progetto - spiega Pietro Augello, delegato pisano della Fondazione Ant - e sarà la psicoterapeutìa Francesca Giusti a eseguire le consulenze e sostenuere in questo processo sia i pazienti oncologici che i loro familiari ed è importante riuscire a fare squadra insieme alle istituzioni, in questo caso il Comune di Pisa, per intercettare tutta l’utenza interessata e per non lasciare indietro nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
