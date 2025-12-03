Assegno Unico i soldi a dicembre arrivano prima | le date dei bonifici
Per il mese di dicembre arriva un’ottima notizia per chi riceve l’Assegno Unico: i soldi arriveranno prima, vediamo le date. E’ arrivato dicembre e c’è frenesia per le festività natalizie. E tra chi decide come addobbare l’albero, chi cerca idee in linea con le ultime tendenze per fare il presepe e chi ha già l’ansia per le domande scomode che si ricevono tutti gli anni durante pranzi e cene, c’è chi attende con ansia i pagamenti INPS per la mensilità. Assegno Unico, i pagamenti arriveranno prima – cityrumors.it Dopo le ottime notizie da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale riguardante le pensioni per il 2026, ora è giunto il momento dei pagamenti dell’Assegno Unico che arriveranno in anticipo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
