Assassini puntualissimi al Teatro Le Sedie

Torna in scena, dopo molti anni, al Teatro Le Sedie "Assassini Puntualissimi", di Riccardo Pazzaglia, la cui fantasia e la grande abilità narrativa vengono tentate dal gioco della sconsacrazione del romanzo poliziesco inglese.L’umorista “anglo-partenopeo” (come viene a volte definito non per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

‘Aspiranti assassini’ al Teatro Fabbri - La Compagnia dell’Anello sarà sul palco del Teatro Testori di Forlì con tre appuntamenti: stasera alle 21 e domani alle 16 e alle 21, per lo spettacolo ‘A. Come scrive ilrestodelcarlino.it