Assalto alla Stampa e no agli ufficiali all’università portano la stessa firma | collettivi e centri sociali
Stessa mano, stessa regia. L’assalto alle sede della Stampa, con lancio di letame e minacce di morte ai giornalisti “collusi” con il genocidio di Gaza e il no della Facoltà di Filosofia di Bologna al corso universitario dei una quindicina di allievi ufficiali portano la stessa firma. Sono i collettivi studenteschi, cresciuti a violenza, antisemitismo e antifascismo. Una lunga palestra di scontri con la polizia, roghi di bandiere e blitz ‘spaccatutto’. Collettivi studenteschi dietro l’assalto a La Stampa. Sull’attacco al quotidiano torinese nessun dubbio sulla paternità, anche se la sinistra non riesce a pronunciarne il nome. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Assalto a La Stampa, Veltroni sulle parole di Albanese: "La violenza non può essere un monito" #dimartedi - facebook.com Vai su Facebook
Assalto a La Stampa, Veltroni sulle parole di Albanese: "La violenza non può essere un monito" #dimartedi Vai su X
Milo Infante contro Francesca Albanese dopo le parole sull'assalto a La Stampa: "Altrimenti cosa fate?" - Milo Infante risponde a Francesca Albanese dopo l'intervento della relatrice Onu a commento dell'assalto alla redazione de La Stampa ... Segnala virgilio.it
Gli antagonisti assaltano la redazione de La Stampa: l'irruzione, le scritte i danni - All’incontro in prefettura nuovo confronto anche sul caso Askatasuna con una nuova richiesta di sgombero ... Da msn.com
John Elkann alla Stampa. Il messaggio alla redazione dopo l'assalto: "Non ci facciamo intimidire" - Firenze frena sulla cittadinanza onoraria ad Albanese, Bologna non la revoca ... Come scrive lastampa.it
Assalto a La Stampa, assalto alla democrazia - E chi si permette di spiegarla, o peggio di giustificarla, ... Lo riporta affaritaliani.it
Assalto alla sede della Stampa, identificate già 30 persone - Sono una trentina le persone identificate dalla Digos dopo l'assalto di ieri alla redazione torinese del quotidiano La Stampa, in via Lugano. Si legge su msn.com
No Tav, Bologna, l’assalto a La Stampa: l'escalation violenta di Askatasuna - È il centro sociale più noto di Torino ad aver assaltato la redazione durante la manifestazione, eppure il Comune ha avviato le pratiche per renderlo bene comune ... msn.com scrive