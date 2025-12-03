Assalto alla Stampa e no agli ufficiali all’università portano la stessa firma | collettivi e centri sociali

Secoloditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stessa mano, stessa regia. L’assalto alle sede della Stampa, con lancio di letame e minacce di morte ai giornalisti “collusi” con il genocidio di Gaza e il no della Facoltà di Filosofia di Bologna al corso universitario dei una quindicina di allievi ufficiali portano la stessa firma. Sono i collettivi studenteschi, cresciuti a violenza, antisemitismo e antifascismo. Una lunga palestra di scontri con la polizia, roghi di bandiere e blitz ‘spaccatutto’. Collettivi studenteschi dietro l’assalto a La Stampa. Sull’attacco al quotidiano torinese nessun dubbio sulla paternità, anche se la sinistra non riesce a pronunciarne il nome. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

