Aspettando il Natale con Support and Sustain Children

Bergamonews.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 dicembre Support and Sustain Children a Bergamo organizza un apericena, insieme dalle 19 alle 20.30 al Giulietta Twenties per ritrovarsi e ascoltare, con semplicità e onestà, ciò che è stato fatto in Siria, in Madagascar e negli altri contesti in cui il team di Support and Sustain Children è intervenuto. A seguire, alle 20.45, nella Sala dell’Orologio in Piazza della Libertà 7, sarà proiettato in anteprima esclusiva il documentario “Put Your Soul on Your Hand and Walk”, che racconta la storia di Fatima e la quotidianità di Gaza sotto i bombardamenti. I fondi raccolti per la serata saranno devoluti all’associazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

