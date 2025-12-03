Domenica 7 dicembre 2025 Montescudaio si veste a festa con ‘Aspettando il Natale. a Montescudaio’, una giornata interamente dedicata alla magia delle feste tra mercatini, animazione e iniziative per grandi e piccoli. Dalle 11 alle 18, per le vie del paese, sono previsti banchetti, negozi aperti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it