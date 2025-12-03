Aspettando il Natale a Montescudaio
Domenica 7 dicembre 2025 Montescudaio si veste a festa con ‘Aspettando il Natale. a Montescudaio’, una giornata interamente dedicata alla magia delle feste tra mercatini, animazione e iniziative per grandi e piccoli. Dalle 11 alle 18, per le vie del paese, sono previsti banchetti, negozi aperti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Aspettando Natale”: presentato il calendario degli eventi natalizi del Comune di Mosciano Sant’Angelo Si tratta di un programma ricco di appuntamenti al cui interno sarà proposto il progetto “Riscoprire la luce: il Medioevo a Natale” Mosciano S.A. 03/12/2025 - facebook.com Vai su Facebook
"#aspettandonatale" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
"Aspettando Natale" a Concorezzo - Concorezzo si prepara a entrare nel clima natalizio con una giornata parecchio coinvolgente. Riporta monzatoday.it