Asp di Catania firmati 93 budget di salute
Sottoscritti questa mattina, presso gli uffici della direzione aziendale dell’Asp di Catania, 93 “budget di salute” relativi al triennio di programmazione 2025-2027. Si tratta di uno strumento di intervento personalizzato, nell’area della Salute Mentale, utilizzato per costruire progetti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
