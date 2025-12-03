asd 29 martiri una serata di sport e memoria a figline

Prato, 3 dicembre 2025 – Il Circolo 29 Martiri di Figline ha ospitato una serata ricca di entusiasmo e partecipazione per celebrare l’attività dell’ Asd 29 Martiri Podismo, una delle realtà più longeve e radicate del panorama pratese. Un appuntamento sentito, che ha riunito atleti, volontari, famiglie e sostenitori attorno ai valori autentici della corsa: passione, impegno, condivisione. La festa della Asd 29 Martiri La società, forte di 52 anni di storia, continua a essere un punto di riferimento nel mondo podistico non solo per i numeri — ben 80 tesserati, in costante crescita — ma anche per la qualità organizzativa delle sue iniziative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

