Asd 29 Martiri una serata di sport e memoria a Figline
Prato, 3 dicembre 2025 – Il Circolo 29 Martiri di Figline ha ospitato una serata ricca di entusiasmo e partecipazione per celebrare l’attività dell’ Asd 29 Martiri Podismo, una delle realtà più longeve e radicate del panorama pratese. Un appuntamento sentito, che ha riunito atleti, volontari, famiglie e sostenitori attorno ai valori autentici della corsa: passione, impegno, condivisione. La festa della Asd 29 Martiri La società, forte di 52 anni di storia, continua a essere un punto di riferimento nel mondo podistico non solo per i numeri — ben 80 tesserati, in costante crescita — ma anche per la qualità organizzativa delle sue iniziative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Sabato 1 luglio: Serata di musica e piacere al Nespolo! ? Un'atmosfera coinvolgente e deliziosi piatti ti aspettano. Non perdere questa serata indimenticabile! Prenota ora e goditi la musica e il gusto unici! ? Piazza martiri della libertà 16, Vespolat - facebook.com Vai su Facebook
Asd 29 Martiri, una serata di sport e memoria a Figline - Festa per gli 80 anni del presidente Calamai, premiati gli atleti che si sono distinti nella stagione ... Segnala lanazione.it
Asd 29 Martiri, società simbolo del territorio: ecco le attività della stagione - L’Asd 29 Martiri ha presentato le proprie squadre e attività al Circolo 29 Martiri di Figline, in una serata davvero partecipata. Come scrive lanazione.it