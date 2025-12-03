Ascolto formazione e accessibilità | la cultura dell' inclusione nei progetti dell' Opera della Primaziale

Emozione, orgoglio e gratitudine: sono i sentimenti espressi dai vertici dell'Opera della Primaziale pisana nei confronti di tutti i protagonisti - maestranze in primis - che ormai da due anni a questa parte hanno fatto sì che la suggestione di un'area monumentale interamente e pienamente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Ascolto, formazione e accessibilità: la cultura dell'inclusione nei progetti dell'Opera della Primaziale

Leggi anche questi approfondimenti

?l’AVVENTO ci invita ad un ASCOLTO ATTIVO Iniziamo questo tempo di grazia con una Domenica Comunitaria: insieme, adulti e bambini, come una grande famiglia, ci mettiamo in cammino Eucarestia, formazione e fraternità…tutti “ingredienti” che - facebook.com Vai su Facebook

Rapporto Civita, benessere giovani con ascolto e fiducia - In collaborazione con Associazione Civita Giovani che non chiedono “più cose da fare”, ma esperienze autentiche, relazioni vere e punti di riferimento affidabili fra gli adulti. Riporta msn.com

Gli anziani tra familiari e caregiver. Dignità e ascolto diventano cultura - Prende il via tra Sant’Angelo e Casaletto Lodigiano un nuovo percorso dedicato a chi ogni giorno si prende cura degli anziani: familiari, assistenti e caregiver. Si legge su ilgiorno.it

Cultura, dalla formazione la guida per la trasformazione digitale - Dopo un primo semestre di lancio (14 corsi, 242 partecipanti, 40 ore), al via dal 26 settembre il secondo ciclo di corsi dell’Hub Emilia- Come scrive vita.it