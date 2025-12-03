Ascolti TV Total Audience | Martedì 2 Dicembre 2025 | L’Altro Ispettore guida Rai1 Coppa Italia cresce più di tutti

Nella serata di ieri, martedì 2 dicembre 2025, i dati di Total Audience evidenziano un acceso confronto tra Rai1, Canale5 e le altre reti principali. Su Rai1, il primo episodio de L'Altro Ispettore ha interessato 3.584.000 spettatori pari al 17.57% di share, mentre il secondo episodio ha conquistato 2.902.000 spettatori e il 18.36% di share. Su Canale5, La Notte nel Cuore ha raccolto 2.539.000 spettatori con uno share del 16.48%. Su Rai2, dopo una breve presentazione di 18 minuti ( 987.000 – 4.45% ), Belve ha intrattenuto 1.413.000 spettatori pari all' 8.9%. Su Italia1, la partita di Coppa Italia – Juventus-Udinese ha catalizzato l'attenzione di 2.

