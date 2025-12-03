Ascolti TV | Martedì 2 Dicembre 2025 Debutto Boom per L’Altro Ispettore al 18%
Nella serata di martedì 2 dicembre 2025, su Rai1 L’Altro Ispettore ha attirato 3.184.000 spettatori, pari al 18% di share, conquistando la serata. Su Canale5, La Notte nel Cuore ha raccolto 2.511.000 spettatori con uno share del 16.5%, mentre su Rai2 Belve ha intrattenuto 1.390.000 spettatori, pari all’8.9%. La partita di Coppa Italia tra Juventus e Udinese, trasmessa su Italia1, ha registrato 2.623.000 spettatori con il 12.8% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha segnato 776.000 spettatori (4.3%), mentre su Rete4 È Sempre Cartabianca ha ottenuto 562.000 spettatori (4.2%). DiMartedì su La7 ha interessato 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
