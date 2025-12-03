Ascolti tv L’altro ispettore vince bene La notte nel cuore e Belve
Osservando i dati degli ascolti tv del 2 dicembre notiamo la vittoria de L'altro ispettore, al suo debutto, ma bene anche Canale 5, Belve ritorna sopra l'8%, mentre ottimi ascolti per la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La puntata del mese di dicembre ci svela il fascino del solstizio del 21 , il 26 meravigliosa congiunzione Luna Saturno. Questo è molto altro se clicchi e ascolti. - facebook.com Vai su Facebook
ascolti strameritati, uno dei prodotti migliori della fiction Rai degli ultimi anni. E tra l’altro è uno dei titoli italiani più venduti all’estero. #ilcommissarioricciardi Vai su X
Ascolti Tv 2 dicembre: la chiusura di Belve e L’altro Ispettore contro La Notte nel Cuore, Scotti sfida De Martino - Gli ascolti di martedì 2 dicembre, con l'ultima puntata stagionale di Belve, la partenza della nuova fiction di Rai1 e La notte del cuore su Canale5 ... Segnala fanpage.it
Ascolti TV 15 ottobre 2025: neppure Silvia Toffanin può battere Montalbano (in replica) - Il commissario di Luca Zingaretti torna re della prima serata, This is Me parte bene su Canale 5 ma il sorpasso non arriva. Secondo movieplayer.it
Ascolti tv, Gigi e Vanessa contro Montalbano: ecco il risultato. Sempre bene Chi l'ha visto? - Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, su Rai1, la replica de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti segnare ... Secondo iltempo.it
Ascolti tv, Il Commissario Ricciardi inchioda il Grande Fratello, Giletti batte Porro. Augias risale... - Trend Auditel - Il reality di Canale 5 scende sotto il 15% di share e si piazza dietro Il Commissario Riccardi su Rai1. Secondo affaritaliani.it