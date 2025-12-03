Ascolti tv i dati del 2 dicembre 2025

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, martedì 2 dicembre 2025, su Rai1 L’Altro Ispettore ha portato a casa 3.184.000 spettatori pari al 18% di share. Poi su Canale5 La Notte nel Cuore ha ottenuto 2.511.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Belve registra 1.390.000 spettatori pari all’8.9%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Juventus-Udinese conquista 2.623.000 spettatori con il 12.8%. Su Rai3 Amore Criminale ottiwnw 776.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 562.000 spettatori (4.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.278.000 spettatori e il 7.6%. Su Tv8 X Factor ottiene 555. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 2 dicembre 2025

