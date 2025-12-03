Ascolti TV 3 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 3 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 3 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 3 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su L’altro ispettore, mentre Canale 5 ha risposto con Gigi E Vanessa – Insieme. Italia 1 ha offerto la partita di Coppa Italia Inter – Venezia, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Realpolitk e Una Giornata Particolare. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 3 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Approfondisci con queste news

Ascolti TV completi del 2 dicembre 2025: dati di tutte le reti e fasce #AscoltiTv #BlogSocialTv #share blogsocialtv.com/ascolti-tv-com… via @BlogSocialTv1 Vai su X

"Queste di fine dicembre sono le notti più lunghe, e così nel silenzio della casa ascolti gli scatti dei secondi sull'orologio che da soli riempiono lo spazio che ti è attorno. (...) Attraverso le finestre guardi le stelle che vanno per il cielo, come i tuoi ricordi, o le tue fa Vai su Facebook

Ascolti TV ieri sera, 2 dicembre 2025: chi ha vinto tra L’Altro Ispettore e La Notte nel Cuore? - Ascolti TV: la serata di martedì 2 dicembre 2025 ha visto una sfida agguerrita tra programmi diversi, con un unico vincitore. Secondo money.it

Ascolti tv ieri (2 dicembre): Francesca Fagnani chiude in risalita, buon debutto per L’Altro Ispettore - Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). Lo riporta libero.it

Ascolti TV Total Audience | Martedì 2 Dicembre 2025: Coppa Italia e fiction a confronto, chi vince la serata? - Ieri sera, martedì 2 dicembre 2025, la sfida degli ascolti TV ha visto Rai1 conquistare la serata grazie a L’Altro Ispettore, mentre la partita di Coppa Italia su Italia1 cresce più di tutti ... quilink.it scrive

Ascolti tv ieri martedì 2 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, Belve, DiMartedì e La Notte nel Cuore - Ascolti tv martedì 2 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con L'altro ispettore contro La Notte nel Cuore, Belve, Coppa Italia e DiMartedì ... Secondo virgilio.it

Ascolti tv ieri 2 dicembre: share tv e dati auditel. - Ascolti tv ieri 2 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 2 dicembre 2025. Secondo mam-e.it

Ascolti tv martedì 2 dicembre: L'Altro Ispettore batte la Coppa Italia con il 18% di share, Belve (9%) supera DiMartedì (8%) - Il palinsesto televisivo di ieri, martedì 2 dicembre, ha offerto ai telespettatori fiction, cinema e programmi ... Secondo ilmessaggero.it