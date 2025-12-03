Ascoli auto in scarpata | due i morti

Servizitelevideo.rai.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

21.34 Una coppia di anziani è morta a causa di un incidente stradale che si è verificato in frazione Cervara di Ascoli Piceno. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada,per cause ancora sconosciute ed è precipitata lungo una scarpata di circa 100 metri. La corsa dell' auto è stata fermata da alcuni arbusti. I coniugi, di 88 e 80 anni, sono stati sbalzati fuori dalla vettura. Quando sono arrivati i soccorsi erano già morti:necessario l'intervento d'un elicottero dei VdF per recuperare le salme. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

