Arthur Juve | il brasiliano torna a Torino a gennaio? Parla il suo agente Pastorello ecco cosa ha detto sulla clamorosa indiscrezione

Arthur Juve, l’agente Pastorello esclude il rientro a gennaio. Spalletti cerca un regista più fisico, Arthur è felice in Brasile per la continuità. Il nome di Arthur Melo è tornato a circolare in ottica Juventus a causa dell’emergenza a centrocampo del club. Federico Pastorello, agente del giocatore attualmente in prestito al Gremio, ha fatto chiarezza sulla possibilità di un rientro a gennaio. Intervistato da TMW, Pastorello ha subito smorzato l’entusiasmo, escludendo sorprese a breve termine. La ragione è tattica. Pastorello ritiene che Luciano Spalletti cerchi un profilo diverso. Arthur, pur essendo tecnicamente dotato, non rientra nell’identikit di un mediano forte fisicamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arthur Juve: il brasiliano torna a Torino a gennaio? Parla il suo agente Pastorello, ecco cosa ha detto sulla clamorosa indiscrezione

