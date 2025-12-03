Arriva una nuova piattaorma streaming Hbo Max in Italia dal 13 gennaio
(Adnkronos) – È stata rivelata la data di arrivo della piattaforma streaming Hbo Max: il 13 gennaio 2026 è il giorno in cui il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery debutterà in Italia. Lanciato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2020, HBO Max si è progressivamente espanso in America Latina, Europa, Asia . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
