Arriva l’ occhio vigile su San Piero Patti | finanziamento da 149 mila euro per il nuovo sistema di videocontrollo
A San Piero Patti arriva un vero e proprio “occhio vigile” sul territorio. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 149.327,84 euro per l’ampliamento e il rafforzamento del sistema di videocontrollo urbano, nell’ambito delle risorse stanziate dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
