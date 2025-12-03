Arriva la riforma dell’edilizia | sul piatto digitalizzazione sanatorie agevolate per abusi storici e più silenzio assenso
Domani, giovedì 4 dicembre, il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare il disegno di legge delega al governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni, una riforma organica volta a semplificare e modernizzare il settore. L’intervento, che modifica il Testo Unico dell’edilizia. 🔗 Leggi su Today.it
Acquisto immobili da precedente donazione, arriva la riforma che salva le vendite
La miglior risposta a chi vuole ridurre la riforma della giustizia a una bandiera politica arriva da Augusto Barbera. Non una riforma di parte, ma giusta e necessaria per l'Italia.
Meloni riscrive la legge Draghi: soglia d'Opa al 30%, assemblee in remoto e senza disturbatori, pmi quotate senza voto di lista - Approda mercoledì 8 al Consiglio dei Ministri il primo decreto attuativo della riforma del mercato dei capitali.