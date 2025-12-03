Arriva la riforma dell’edilizia | sul piatto digitalizzazione sanatorie agevolate per abusi storici e più silenzio assenso

Today.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, giovedì 4 dicembre, il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare il disegno di legge delega al governo per l’adozione del Codice delledilizia e delle costruzioni, una riforma organica volta a semplificare e modernizzare il settore. L’intervento, che modifica il Testo Unico dell’edilizia. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Meloni riscrive la legge Draghi: soglia d’Opa al 30%, assemblee in remoto e senza disturbatori, pmi quotate senza voto di lista - Approda mercoledì 8 al Consiglio dei Ministri il primo decreto attuativo della riforma del mercato dei capitali. Scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Riforma Dell8217edilizia Piatto