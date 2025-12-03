Arriva il sole per il ponte dell’Immacolata | dopo piogge e nubifragi torna la stabilità

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una fase ancora instabile prima del miglioramento. Dopo giorni segnati da piogge insistenti e condizioni meteo tipicamente autunnali, il tempo è destinato a cambiare in vista del ponte dell’Immacolata. Tra oggi, mercoledì 3 dicembre, e giovedì 4, è confermata una fase ancora perturbata, con precipitazioni diffuse e clima umido. Dopo il freddo della terza decade di novembre, con le prime gelate mattutine, le temperature minime sono tornate su valori normali per il periodo, ma il rialzo termico è avvenuto al prezzo di numerose e intense piogge che hanno colpito gran parte del Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

