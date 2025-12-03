Arriva il recap di YouTube | i video che abbiamo visto di più nel corso dell’anno

Dday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutta YouTube Recap con una panoramica dei contenuti più guardati e un set di schede che raccontano come sono evoluti gusti e interessi, inclusi artisti e brani musicali. Anche per la musica. 🔗 Leggi su Dday.it

