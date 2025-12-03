Arresti domiciliari per Totò Cuffaro
AGI - Il Ros dei Carabinieri ha eseguito l'ordinanza del gip di Palermo, Carmen Sallustro, che prevede gli arresti domiciliari per Salvatore Cuffaro, Antonio Iacono e Roberto Colletti. Il gip ha deciso l' obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto temporaneo di esercitare per un anno attività imprenditoriali e uffici direttivi per Mauro Marchese e Marco Dammone, oltre all' obbligo di firma per Vito Raso. E' stata invece respinta la richiesta di arresti domiciliari, formulata dall'accusa, nei confronti del parlamentare nazionale S averio Romano. Il gip non ha inoltre disposto misure cautelari nei confronti di: Antonio Abbonato, Ferdinando Aiello, Paolo Bordonaro, Alessandro Caltagirone, Giuseppa Di Mauro, Vito Fazzino, Sergio Mazzola, Carmelo Pace, capogruppo all'Assemblea regionale Siciliana della Democrazia Cristiana, Paolo Emilio Russo, Giovanni Giuseppe Tomasino e Alessandro Vetro che restano tutti indagati ma a piede libero. 🔗 Leggi su Agi.it
