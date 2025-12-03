Arresti domiciliari per Totò Cuffaro | il gip dispone misure cautelari nell’inchiesta sulla sanità siciliana

3 dic 2025

L’inchiesta sulla sanità siciliana entra in una fase cruciale con gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro. L’ex Presidente della Regione Siciliana è indagato insieme ad altre 17 persone per associazione a delinquere, turbativa d’asta, corruzione e traffico di influenze illecite. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

