Arrestato Totò Cuffaro lo scandalo sale di livello | gli imprenditori in Parlamento per vedere Saverio Romano
Sono amici di lunghissima data. Hanno condiviso percorsi politici e in qualche modo anche giudiziari, ma quando di mezzo ci sono appalti milionari, imprenditori da favorire, spartizioni di poltrone e questioni di potere ecco che anche le più solide alleanze rischiano di vacillare. Ed è. 🔗 Leggi su Today.it
