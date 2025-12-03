Arrestato spacciatore nel bosco
SPOLETO Spacciatore "campeggia" in tenda nel bosco, ma non sfugge alla polizia. Gli agenti del commissariato di Spoleto hanno arrestato, in un'area boschiva in località Montelirossi, un cittadino marocchino di 32 anni, trovato in possesso di cocaina, hashish e 310 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. In seguito ad una segnalazione che indicava un sospetto via vai di persone lungo la strada comunale Collerisana–Montelirossi, gli agenti hanno avviato un'operazione antidroga che ha confermato l'attività illecita. Dopo aver constatato uno scambio sospetto tra il conducente di un veicolo e un uomo, arrivato dall'area boschiva, i poliziotti hanno fermato il conducente dell'auto che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un involucro termosaldato contenente cocaina.
