Arrestato! Il segretario del partito italiano nei guai | cosa succede
Nel cuore di Torino, in piazza Foroni, il pomeriggio di ieri si è trasformato in un evento di forte impatto mediatico e politico. Il segretario nazionale dei Radicali Italiani, Filippo Blengino, è stato arrestato dalle forze dell’ordine durante un’azione di disobbedienza civile senza precedenti. L’iniziativa, organizzata pubblicamente dal partito, prevedeva l’allestimento di un “tavolo di spaccio” con circa mezzo chilo di cannabis CBD, sostanza non drogante, messa in vendita simbolicamente per denunciare la normativa vigente. Leggi anche: Inchiesta corruzione, arresti domiciliari per l’ex governatore Totò Cuffaro Secondo la ricostruzione ufficiale, nello zaino del segretario sono stati trovati anche un bilancino e denaro contante derivante dalle piccole cessioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
