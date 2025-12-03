Arosio in auto nel parcheggio del supermercato con la cocaina | due arresti

Arosio, 3 dicembre 2025 – Sono stati controllati e arrestati mentre erano su un'auto in sosta ad Arosio, nel parcheggio di un supermercato di via Volta, trovati con 50 grammi di cocaina e arrestati. Il controllo è stato fatto ieri da una pattuglia della Guardia di finanza di Erba, che ha proceduto nei confronti di due marocchini di 33 e 34 anni, regolarmente residenti in Italia. Durante la perquisizione del veicolo, è stato trovato un involucro di cellophane, nascosto in un vano dell'auto, al cui interno c'erano circa 53 grammi di cocaina. A questo punto, uno dei due passeggeri ha consegnato anche una busta con circa 3 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arosio, in auto nel parcheggio del supermercato con la cocaina: due arresti

