Arona anche a dicembre torna il Mercatino dell' antiquariato sul lungolago
Domenica 7 dicembre torna ad Arona il Mercatino dell'antiquariato "I ricordi della soffitta", organizzato dalla società mON ogni prima domenica del mese.L'appuntamento è dalle 8 alle 18 sul lungolago di Arona, dove saranno presenti circa un centinaio di espositori di tutte le categorie. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
Buongiorno. Trascorreremo una settimana sul Lago Maggiore, in particolare ad Arona e Stresa. Arriveremo a Malpensa dal 28 dicembre al 4 gennaio. Ho alcune domande: 1. Cosa vedere ad Arona? Dove andare? 2. Cosa vedere a Stresa? Dove andare? Ci - facebook.com Vai su Facebook
Arona, anche a dicembre torna il Mercatino dell'antiquariato sul lungolago - Domenica 7 dicembre torna ad Arona il Mercatino dell'antiquariato "I ricordi della soffitta", organizzato dalla società mON ogni prima domenica del mese. Scrive novaratoday.it
Carpignano Sesia: il 7 dicembre torna il Mercato della Terra delle Colline Novaresi… versione natalizia - Con l'atmosfera natalizia ormai alle porte, ritorna il Mercato della Terra delle Colline Novaresi a Carpignano Sesia. Secondo novaratoday.it