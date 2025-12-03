Arona anche a dicembre torna il Mercatino dell' antiquariato sul lungolago

Novaratoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 7 dicembre torna ad Arona il Mercatino dell'antiquariato "I ricordi della soffitta", organizzato dalla società mON ogni prima domenica del mese.L'appuntamento è dalle 8 alle 18 sul lungolago di Arona, dove saranno presenti circa un centinaio di espositori di tutte le categorie. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

